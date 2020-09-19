لبنان | اهالي ضحايا مرفأ بيروت: نحن تحت سقف القانون فإن “ظَلمَ” سننفذ بأيدينا حكم الشعب

كتبت أسماء لمنور في السبت 19 سبتمبر 2020 04:15 مساءً - منذ ساعتين

أكد عدد من أهالي ضحايا مرفأ بيروت مطالبتهم “القضاء بالرؤوس الكبيرة من رؤساء الحكومات ورؤساء الجمهورية والوزراء ومسؤولين آخرين”.

وأشار الأهالي إلى انّهم لن يسمحوا بلفلفة هذه القضية على الطريقة اللبنانية التي نعرفها جميعا، طالبين من القضاء اللبناني ان لا يرضخ للضغوطات السياسية المعتادة.

واعلن الاهالي انّهم مستعدون لأخذ حقهم بيدهم في حال ظلم القضاء، وقالوا: “سيكون الدم بالدم، ونحن تحت سقف القانون فإن ظلم سننفذ بأيدينا حكم الشعب”.

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وكانت قيادة الجيش قد أشارت اليوم في مؤتمر صحفي اليوم إلى انّ هناك 9 مفقودين جراء انفجار مرفأ بيروت، مشيرةً الى انّ “هذا الملفّ لم ولن يقفل”، لافتةً الى استمرار أعمال البحث حتى العثور عليهم جميعاً.

وأوضحت القيادة، خلال مؤتمر صحافي شرحت فيه نتائج عمل لجان مسح الأضرار في المناطق المتضرّرة من الانفجار، انّه “تمّ تنظيم هيكليّة مكوّنة من 1500 عنصر عملوا لتنفيذ المهمّة بنجاح”.

وقالت: “كل مجموعة من المجموعات الصغيرة كانت تكشف على 34 وحدة متضرّرة يومياً وواجبنا كعسكريين القيام بالمهمّات التي تخدم المواطن بشفافيّة”، وأضافت: “طلبنا من المواطنين الاتصال بنا أو إرسال موقع الوحدة المتضرّرة وتمّ مسح كامل المنطقة وتحديد الموقع ساعدنا على تقسيمها لإرسال الفريق وتولّي عملية الكشف على الشّقق المتضرّرة”.