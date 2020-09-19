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انفجار مرفأ بيروت
أكد عدد من أهالي ضحايا مرفأ بيروت مطالبتهم “القضاء بالرؤوس الكبيرة من رؤساء الحكومات ورؤساء الجمهورية والوزراء ومسؤولين آخرين”.
وأشار الأهالي إلى انّهم لن يسمحوا بلفلفة هذه القضية على الطريقة اللبنانية التي نعرفها جميعا، طالبين من القضاء اللبناني ان لا يرضخ للضغوطات السياسية المعتادة.
واعلن الاهالي انّهم مستعدون لأخذ حقهم بيدهم في حال ظلم القضاء، وقالوا: “سيكون الدم بالدم، ونحن تحت سقف القانون فإن ظلم سننفذ بأيدينا حكم الشعب”.
وكانت قيادة الجيش قد أشارت اليوم في مؤتمر صحفي اليوم إلى انّ هناك 9 مفقودين جراء انفجار مرفأ بيروت، مشيرةً الى انّ “هذا الملفّ لم ولن يقفل”، لافتةً الى استمرار أعمال البحث حتى العثور عليهم جميعاً.
وأوضحت القيادة، خلال مؤتمر صحافي شرحت فيه نتائج عمل لجان مسح الأضرار في المناطق المتضرّرة من الانفجار، انّه “تمّ تنظيم هيكليّة مكوّنة من 1500 عنصر عملوا لتنفيذ المهمّة بنجاح”.
وقالت: “كل مجموعة من المجموعات الصغيرة كانت تكشف على 34 وحدة متضرّرة يومياً وواجبنا كعسكريين القيام بالمهمّات التي تخدم المواطن بشفافيّة”، وأضافت: “طلبنا من المواطنين الاتصال بنا أو إرسال موقع الوحدة المتضرّرة وتمّ مسح كامل المنطقة وتحديد الموقع ساعدنا على تقسيمها لإرسال الفريق وتولّي عملية الكشف على الشّقق المتضرّرة”.
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | اهالي ضحايا مرفأ بيروت: نحن تحت سقف القانون فإن “ظَلمَ” سننفذ بأيدينا حكم الشعب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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