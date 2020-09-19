لبنان | بلدية صيدا: عدد الإصابات بـ”كورونا” يسجل ارتفاعاً ملحوظاً.. والوفيات سبعة

كتبت أسماء لمنور في السبت 19 سبتمبر 2020 01:15 مساءً - منذ 8 ثواني

أشارت بلدية صيدا، في بيان عممه مكتبها الإعلامي، أنه “وفقا لإحصاء غرفة إدارة الأزمات والكوارث ولجنة الصحة والبيئة في المجلس البلدي في المدينة، فإن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد التي يتم متابعتها حاليا في صيدا وضواحيها والمخيمات الفلسطينية في المنطقة، لا يزال يسجل ارتفاعا ملحوظا، حيث بلغ 410 إصابات موزعة كالتالي:

– الحالات النشطة (لهذا الأسبوع) عددها 410 موزعة كالتالي: 167 صيدا، 197 ضواحي و46 مخيمات.

– حالات الشفاء (لهذا الأسبوع) عددها 39 موزعة كالتالي: 28 مدينة صيدا وضواحيها 28 و11 مخيمات.

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– الوفيات (العدد التراكمي) 7 موزعة كالتالي: 4 مدينة صيدا وضواحيها و3 مخيمات.

وجددت البلدية التذكير بضرورة “الإلتزام بالمقررات الصحية من أجل عدم تفشي العدوى في المجتمع، وسيما أن قدرة المستشفيات الإستيعابية بلغ حدا حرجا”.

ودعت الى التواصل معها وإبلاغها عن إصابات للتعامل معها وفقا لمقررات مجلس الوزراء المتعلقة بدور البلديات في هذا المجال، وذلك على الأرقام الهاتفية التالية: 03-046807 – 03652276 – 07-722150.