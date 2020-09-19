كتبت أسماء لمنور في السبت 19 سبتمبر 2020 01:15 مساءً - منذ 18 دقيقة رابطة أساتذة التعليم المهني والتقني أعلنت المديرة العامة للتعليم المهني والتقني هنادي بري في بيان، “ضرورة اجراء الامتحانات الرسمية لمستوى شهادة الاجازة الفنيّة لما فيه مصلحة الطلاب”. وبعد شرح مفصّل للاجراءات الوقائيّة التي اتخذتها المديرية العامة للتعليم المهني والتقني بما يحفظ سلامة كلّ من الطلاب والاساتذة الذين سيشاركون باعمال المراقبة والتصحيح واصدار النتائج، تقرّر اجراء الامتحانات الرسمية لشهادة الاجازة الفنية في 5-6-7 تشرين الاول، على أن تصدر لاحقًا التعاميم المتعلقة بآلية اجراء تلك الامتحانات.

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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | المديرة العامة للتعليم المهني والتقني تحدد مواعيد الامتحانات الرسمية لشهادة الاجازة الفنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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