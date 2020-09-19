لبنان | رؤساء الحكومة السابقون: المبادرة الفرنسية فرصة مهمة يجب العمل على إنجاحها

رؤساء الحكومة السابقون
عقد رؤساء الحكومة السابقون اجتماعاً مساء أمس في بيت الوسط أكدوا خلاله “ان مبادرة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون تشكل فرصة مهمة يجب تثميرها بالاسراع في تشكيل الحكومة، لابعاد لبنان عن الانهيار والفتن والشرور المحدقة به”.
واعتبروا ان “فرنسا، التي استشعر رئيسها حجم الاخطار المحدقة بلبنان، بادرت مشكورة الى تقديم الدعم والمساعدة واطلاق مبادرة سياسية متكاملة للحل ترجمت بتكليف الدكتور مصطفى اديب تأليف حكومة وفق تفويض محدد بالشكل والمضمون وينبغي العمل على إنجاحها”.
وحض الرؤساء الأربعة الرئيس المكلف “على التمسك بصلاحياته كاملة لجهة تأليف الحكومة في اسرع وقت ممكن بالتشاور مع فخامة الرئيس وتحت سقف القواعد المنصوص عنها في الدستور”.
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