لبنان | خلية أزمة طرابلس: تسجيل 98 حالة إيجابية جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية

مستشفى طرابلس الحكومي
أعلنت خلية متابعة أزمة كورونا في قضاء طرابلس، تسجيل 98 حالة إيجابية جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، موزعة على الشكل الاتي:
– طرابلس: 75
– الميناء: 15
– البداوي: 7
– القلمون: 1
وجددت الخلية التأكيد “وجوب التشدد في تطبيق الإجراءات الوقائية، بخاصة لناحية ارتداء الكمامة، والتباعد الاجتماعي، وعدم الاختلاط، ومنع أي شكل من أشكال التجمعات، منعا لتفشي الفيروس وحفاظا على السلامة العامة”.
يشار إلى أن رئيسة لجنة إدارة كورونا ومستشارة رئيس الحكومة للشؤون الطبية د. بترا خوري أكدت في حديث إذاعب أنه:” نلاحظ اليوم أن الإصابات عادت لترتفع من حول العالم بكثرة، فمثلاً 000 13 حالة في فرنسا يوم أمس، وذلك نتيجة عودة الشعوب لحياتها الطبيعية من دون الإلتزام بالإجراءات الوقائية ممّا أعاد الإنتشار بشكل كبير، أمّا في لبنان فالإلتزام بسيط جدّاً وبالأخصّ في المناطق الشعبية والمنلطق الأكثر فقراً، فالأشخاص لا يفكرون سوى بلقمة عيشهم في هذه الظروف الصعبة.”
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