لبنان | قيادة الجيش: عمليات البحث في مكان انفجار المرفأ كافية.. وملف المفقودين لم ولن يقفل

مرفأ بيروت عقب الانفجار
أعلنت قيادة الجيش انّ هناك 9 مفقودين جراء انفجار مرفأ بيروت، مشيرةً الى انّ “هذا الملفّ لم ولن يقفل”، لافتةً الى استمرار أعمال البحث حتى العثور عليهم جميعاً.
وأوضحت القيادة، خلال مؤتمر صحافي شرحت فيه نتائج عمل لجان مسح الأضرار في المناطق المتضرّرة من الانفجار، انّه “تمّ تنظيم هيكليّة مكوّنة من 1500 عنصر عملوا لتنفيذ المهمّة بنجاح”.
وقالت: “كل مجموعة من المجموعات الصغيرة كانت تكشف على 34 وحدة متضرّرة يومياً وواجبنا كعسكريين القيام بالمهمّات التي تخدم المواطن بشفافيّة”، وأضافت: “طلبنا من المواطنين الاتصال بنا أو إرسال موقع الوحدة المتضرّرة وتمّ مسح كامل المنطقة وتحديد الموقع ساعدنا على تقسيمها لإرسال الفريق وتولّي عملية الكشف على الشّقق المتضرّرة”.
ولفتت قيادة الجيش الى انّ “عملية المسح التي قام بها الجيش كافية ولا حاجة لقيام أي جهة مانحة بأي مسح آخر أو إضافي”، متمنّيةً على “هذه الجهات أن تتعاون معنا”، مشددة على ان”المعلومات موضوعة بتصرّفها بكلّ شفافية”.
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