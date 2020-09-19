لبنان | بلدية عمشيت تسجل 20 إصابة بكورونا في الأيام الماضية

كتبت أسماء لمنور في السبت 19 سبتمبر 2020 01:15 مساءً - منذ ساعتين

أعلن رئيس بلدية عمشيت في قضاء جبيل أنطوان عيسى، في رسالة توجيهية الى أهالي البلدة وسكانها، أن “عدد المصابين بفيروس كورونا في البلدة بلغ في الأيام الماضية 20 حالة”، داعيا الى “التنبه لئلا يتزايد عدد المصابين، مما يدفع الدولة الى اتخاذ قرار بإقفال البلد مجددا وانعكاس ذلك سلبا على الأوضاع في البلاد ولا سيما المعيشية منها”.

وشدد على “ضرورة التقيد بالإرشادات الصحية الوقائية لجهة وضع الكمامات وغسل اليدين باستمرار والابتعاد عن التجمعات والحفلات، حفاظا على سلامتهم ومنعا لتزايد الوباء بين أبناء البلدة”.

ودعا إلى “الصلاة لكي يجتاز لبنان المرحلة الصعبة التي يعيشها في هذه الأيام سياسيا واقتصاديا وماليا وصحيا، فنعود جميعا وننعم بالأمان والسلام والبحبوحة والطمأنينة”.