لبنان | وزارة الصحة: تسجيل 11 إصابة نتيجة فحوص رحلات إضافية وصلت إلى بيروت

كتبت أسماء لمنور في السبت 19 سبتمبر 2020 10:17 صباحاً - منذ 43 دقيقة حالات جديدة بـ"كورونا" على متن رحلات وصلت إلى بيروت أعلنت وزارة الصحة العامة استكمال نتائج فحوص PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار بتاريخ 16/9/2020 إضافة إلى نتائج فحوص لرحلات أجريت بتاريخ 17/9/2020؛ وأظهرت النتائج وجود إحدى عشرة (11) حالة إيجابية. وجاءت نتائج 16 أيلول كالاتي: رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 826 (جميعها سلبية)

رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 307 (جميعها سلبية)

رحلة الكويت : الشركة الكويتية رقم 501 (جميعها سلبية)

رحلة طهران : الشركة الإيرانية رقم 651 (جميعها سلبية)

رحلة بروكسل : شركة MEA رقم 216 (جميعها سلبية)

رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 416 (جميعها سلبية)

رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 957 (جميعها سلبية)

رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 953 (حالة واحدة إيجابية)

رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 266 (جميعها سلبية)

رحلة دبي : شركة MEA رقم 427 (جميعها سلبية)

رحلة النجف : الشركة العراقية رقم 139 (خمس حالات إيجابية)

رحلة الرياض : شركة MEA رقم 425 (جميعها سلبية)

رحلة أبو ظبي : شركة EY رقم 535 (جميعها سلبية)

رحلة أثينا : شركة MEA رقم 252 (جميعها سلبية) وجاءت نتائج 17 أيلول كالاتي: رحلة الشارقة : شركة G9 رقم 385 (حالة واحدة إيجابية)

رحلة اسطنبول : شركة Pegasus رقم 756 (جميعها سلبية)

رحلة ابيدجان : شركة MEA رقم 576 (جميعها سلبية)

رحلة فرانكفورت : شركة LH رقم 1308 (جميعها سلبية)

رحلة كوبنهاغن : شركة MEA رقم 226 (جميعها سلبية)

رحلة أديس أبابا : الشركة الأثيوبية رقم 406 (جميعها سلبية)

رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 418 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 266 (حالة واحدة إيجابية)

رحلة باريس : شركة Air France رقم 566 (حالة واحدة إيجابية)

رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 416 (حالة واحدة إيجابية)

رحلة دبي : شركة MEA رقم 427 (جميعها سلبية)

رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 957 (جميعها سلبية)

رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 305 (جميعها سلبية)

رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 131 (جميعها سلبية)

رحلة أضنا : شركة Pegasus رقم 6700 (جميعها سلبية)

رحلة حلب : شركة Q6 رقم 215 (جميعها سلبية)

رحلة النجف : شركة MEA رقم 327 (جميعها سلبية)

رحلة دبي : شركة FZ رقم 159 (جميعها سلبية)

رحلة لارنكا : شركة MEA رقم 262 (جميعها سلبية)

رحلة فرانكفورت : شركة MEA رقم 218 (جميعها سلبية)

رحلة روما : شركة MEA رقم 232 (جميعها سلبية)

رحلة الرياض : شركة MEA رقم 425 (جميعها سلبية)

رحلة البصرة : شركة MEA رقم 333 (جميعها سلبية)

رحلة بغداد : شركة MEA رقم 323 (حالة واحدة إيجابية)

رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 301 (جميعها سلبية).

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