لبنان | بالصور: اعادة فتح الرصيف رقم 7 داخل مرفأ بيروت

كتبت أسماء لمنور في السبت 19 سبتمبر 2020 10:17 صباحاً - منذ 49 دقيقة

أعلنت ادارة مرفأ بيروت أنه تم إعادة فتح الرصيف رقم 7 داخل المرفأ حيث كانت تجري التحقيقات عليه.

وقد وصلت باخرة محملة بالقمح يتم تفريغها.

وفيما يلي صور من من داخل الرصيف رقم 7 نقلاً عن الـLBCI

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