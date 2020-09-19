لبنان | بالصور: اعادة فتح الرصيف رقم 7 داخل مرفأ بيروت

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كتبت أسماء لمنور في السبت 19 سبتمبر 2020 10:17 صباحاً - منذ 49 دقيقة
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مرفأ بيروت
أعلنت ادارة مرفأ بيروت أنه تم إعادة فتح الرصيف رقم 7 داخل المرفأ حيث كانت تجري التحقيقات عليه.
وقد وصلت باخرة محملة بالقمح يتم تفريغها.
وفيما يلي صور من من داخل الرصيف رقم 7 نقلاً عن الـLBCI
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