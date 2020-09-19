لبنان | خلية أزمة كورونا في قضاء زغرتا: 9 اصابات جديدة بالفيروس

كتبت أسماء لمنور في السبت 19 سبتمبر 2020 10:17 صباحاً - منذ 55 دقيقة

أعلنت خلية متابعة أزمة كورونا في قضاء زغرتا، في نشرتها اليومية، تسجيل 9 حالات إيجابية جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، موزعة على الشكل الاتي:

زغرتا: 2

ارده : 2

مجدليا:2

أيطو: 1

بسبعل: 1

العيرونية: 1

وجددت الخلية التأكيد “وجوب التشدد في تطبيق الإجراءات الوقائية، خصوصاً لناحية ارتداء الكمامة، والتباعد الاجتماعي، وعدم الاختلاط، ومنع أي شكل من أشكال التجمعات، منعا لتفشي الفيروس وحفاظا على السلامة العامة”، مناشدة المصابين “وجوب التزام الحجر المنزلي تحت طائلة المسؤولية”، متمنية لهم الشفاء العاجل.