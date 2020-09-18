لبنان | إصابة جديدة بـ”كورونا” في أبل السقي

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كورونا لبنان
صدر عن خلية الأزمة في أبل السقي، ما يأتي: “بعد التأكد من إصابة أحد أبناء البلدة بفيروس كورونا، وبعد التواصل مع الجهات المعنية للمتابعة وللتأكد من الالتزام بكل الاجراءات المطلوبة، قامت خلية الأزمة بالتعاون مع البلدية بإحصاء المخالطين حيث أجريت فحوصات الpcr لعدد من أبناء البلدة.
ونتيجة لذلك، تدعو خلية الأزمة المواطنين الى اتخاذ الاحتياطات المطلوبة، والالتزام بكافة اساليب الوقاية من ارتداء الكمامات، وعدم المصافحة، والتزام المسافات الآمنة، والحد من التجمعات واختصار المناسبات حفاظا على السلامة العامة ودرءا لتكاثر المرض وتفشيه.
كما وتدعو الاهالي إلى التبليغ عن أي حالة مشتبه فيها سواء كانت مصابة او مخالطة من أجل اتخاذ الاجراءات المناسبة”.
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