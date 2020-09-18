لبنان | ما صحة وفاة سجين في رومية إثر إصابته بـ”كورونا”؟

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 18 سبتمبر 2020 10:16 مساءً - منذ 11 دقيقة

آخر تحديث: 18 - سبتمبر - 2020 10:55 مساءً

أكّدت معلومات الـLBCI أنّ الخبر الذي يتم تداوله عن وفاة سجين في رومية نتيجة اصابته بفيروس كورونا عارية من الصحة.

وأوضحت أنّ السجين الذي توفي لم يكن مصابًا بالفيروس وفارق الحياة نتيجة اصابته بجلطة، علما انه كان في المبنى الاحترازي منذ فترة غير قصيرة نتيجة مشاكل صحية يعاني منها.

يذكر أن وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن أعلن السبت، عن تسجيل إصابات بفيروس كورونا في سجن رومية من عديد القوى الأمنية وعدد محدودٍ من الموقوفين.

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ويقول مستشار وزير الصحة رضا الموسوي، إنّ “عدد الإصابات في صفوف القوى الأمنية 12، لكن غالبيتهم من دون عوارض. وهناك فحوصات ستجرى لسجناء وموقوفين للتأكد من عدم انتقال العدوى بالفيروس”.

وأجرى نقيبا المحامين والأطباء في بيروت ملحم خلف وشرف أبو شرف، سلسلة اتصالات بالمعنيين “تداركاً لهذا الأمر الخطير، إذْ إنّ خطّة معالجة سريعة هي الحلّ الوحيد لتفادي الأسوأ، حفاظاً على صحّة كلّ من السجناء والقيمين عليهم من القوى الأمنية والطاقم الطبيّ والتمريضي”، وفق بيان.

ودعا النقيبان المعنيين إلى “اتخاذ التدابير الفورية الفعالة، ونحن على أتمّ الاستعداد لمواكبة تلك التدابير والإجراءات، لا سيما أنّ نقابتي الأطباء والمحامين في بيروت تستمران في التّنبيه والتنبّه لهذا الموضوع وفي العمل الدؤوب لمكافحة هذا الوباء وفي تقديم كلّ الدّعم اللازم”.

كما دعوا إلى “العمل بشكل جدّي في التخفيف مِن الاكتظاظ في كافة السجون، بكافة الوسائل المُمكنة، الأمر الذي أضحى حتمياً ومُلحّاً في هذه الظروف الاستثنائية”.