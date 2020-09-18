لبنان | وهبه يجري اتصالات عاجلة لجلاء مصير المفقودين في البحر

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 18 سبتمبر 2020 10:16 مساءً - منذ ساعة واحدة شربل وهبه أجرى وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال شربل وهبه الاتصالات الديبلوماسية العاجلة مع السلطات القبرصية ومع قوات اليونيفيل من اجل جلاء مصير المفقودين من بين الذين كانوا على متن القارب الذي عثرت عليه قوة اليونيفيل البحرية في 14 أيلول الحالي خارج المياه الإقليمية اللبنانية على بعد 48 كم من طرابلس، والتي قامت بالتعاون مع الجيش اللبناني بإنقاذ 36 شخصاً، وأعادت جثة شخص لاقى حتفه. وفي هذا الإطار، كلّف وزير الخارجية والمغتربين سفيرة لبنان في قبرص كلود الحجل التواصل مع السلطات القبرصية لتقديم اية مساعدة ممكنة حيث ما زال البحث جار عن أشخاص ما زالوا مفقودين بحسب إفادات الذين كانوا على متن المركب المنكوب.

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