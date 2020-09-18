لبنان | 11 إصابة جديدة في برقايل

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كورونا لبنان
ناشدت خلية أزمة كورونا ببرقايل في تقريرها اليومي “كل مسؤول يغار على أبنائنا التدخل والتوسط لتوفير سرير في مستشفيات بيروت لمريض من إخواننا في برقايل المصابين بكورونا”، لافتة إلى أن “عدد المصابين بلغ رسميا اليوم بحسب محافظة عكار من أبناء برقايل 11 حالة”.
ونوهت ب”الإجراءات المميزة التي تنفذها مدرسة الربيع الإسلامية للوقاية العالية من الاصابة بالفيروس”، داعية الأهالي في برقايل والجوار إلى “الاستمرار في التقيد الدائم بمبادئ الوقاية”، مطالبة “المحجورين عموما بالتزام مدة ال14 يوما من الحجر حتى وإن جاءت النتائج سلبية””.
وتمنت على “أصحاب المؤسسات والمصالح في برقايل تطبيق التباعد الاجتماعي واستخدام الكمامات”.
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