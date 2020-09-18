لبنان | آلية جديدة لحل مشكلة الكلاب الشاردة في طرابلس

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 18 سبتمبر 2020 10:16 مساءً - منذ ساعتين

تحدثت رئيسة لجنة الشؤون الاجتماعية وذوي الاعاقة في بلدية طرابلس رشا سنكري، عن مشكلة الكلاب الشاردة في بعض أحياء المدينة، وعن طريقة الحل.

وقالت في لقاء مع عدد من المعنيين في هذه المشكلة: “تلقيت شكاوى كثيرة، كانت تصل إلى البلدية وإلى أعضاء المجلس البلدي تحديدا، عن الكلاب الشاردة في المدينة التي باتت تشكل خوفا وخطرا على المواطنين وعائلاتهم وإقلاقا وازعاجا لأهالي المدينة ليلا ونهارا، وهذا ما دفعنا وبالتعاون مع قائد شرطة البلدية النقيب عبدالله خضر ومع رئيس اللجنة الصحية في البلدية عبد الحميد كريمة، ورئيس لجنة التنمية المحلية والجمعيات باسل الحاج، والطبيب البيطري وجمعية الرفق بالحيوان وناشطين في هذا المجال، للتفكير في تشكيل فريق لايجاد حلول ناجعة للحد من أذى الكلاب على المواطنين، ومن أذى المواطن على الكلاب، وتلقيحها”.

واشارت الى “ثمة إقتراحات عدة، حيث ستصدر آلية سيتم العمل على تنفيذها عبر جملة حلول في القريب العاجل”.