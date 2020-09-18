- 1/2
- 2/2
حزب القوات اللبنانية
أكدت الدائرة الإعلامية في حزب القوات اللبنانية عدم صحة الدعوات المشبوهة للتظاهر أمام مركز التيار الوطني في ميرنا الشالوحي.
واعتبرت أن الهدف من هذه الدعوات بث الفتنة الممنهجة والمدروسة من قبل بعض المضللين الضالين.
كما طلبت الدائرة الإعلامية في “القوات” عدم الانجرار وراء هذه الدعوات المشبوهة، كما نطالب الأجهزة الأمنية كافة ملاحقة وتعقب مصادر هذه الدعوات ومن يقف خلفها.
وصدر عن الدائرة الإعلامية في حزب “القوات اللبنانية” البيان الآتي: “وزعت بعض المجموعات دعوات مشبوهة للتظاهر أمام مركز التيار الوطني في ميرنا الشالوحي، يهم الدائرة الإعلامية التأكيد بأن هدف هذه الدعوات المستنكرة طبعا، هو بث الفتنة الممنهجة والمدروسة من قبل بعض المضللين الضالين.
بناء عليه، نطلب من الرفاق جميعهم عدم الانجرار وراء هذه الدعوات المشبوهة، كما نطالب الأجهزة الأمنية كافة ملاحقة وتعقب مصادر هذه الدعوات ومن يقف خلفها”.
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | “القوات”: لعدم الانجرار وراء دعوات مشبوهة للتظاهر في ميرنا الشالوحي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.