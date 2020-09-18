لبنان | “القوات”: لعدم الانجرار وراء دعوات مشبوهة للتظاهر في ميرنا الشالوحي

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 18 سبتمبر 2020 10:16 مساءً - منذ 3 ساعات

أكدت الدائرة الإعلامية في حزب القوات اللبنانية عدم صحة الدعوات المشبوهة للتظاهر أمام مركز التيار الوطني في ميرنا الشالوحي.

واعتبرت أن الهدف من هذه الدعوات بث الفتنة الممنهجة والمدروسة من قبل بعض المضللين الضالين.

كما طلبت الدائرة الإعلامية في “القوات” عدم الانجرار وراء هذه الدعوات المشبوهة، كما نطالب الأجهزة الأمنية كافة ملاحقة وتعقب مصادر هذه الدعوات ومن يقف خلفها.

وصدر عن الدائرة الإعلامية في حزب “القوات اللبنانية” البيان الآتي: “وزعت بعض المجموعات دعوات مشبوهة للتظاهر أمام مركز التيار الوطني في ميرنا الشالوحي، يهم الدائرة الإعلامية التأكيد بأن هدف هذه الدعوات المستنكرة طبعا، هو بث الفتنة الممنهجة والمدروسة من قبل بعض المضللين الضالين.

بناء عليه، نطلب من الرفاق جميعهم عدم الانجرار وراء هذه الدعوات المشبوهة، كما نطالب الأجهزة الأمنية كافة ملاحقة وتعقب مصادر هذه الدعوات ومن يقف خلفها”.