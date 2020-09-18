لبنان | 10 اصابات جديدة بـ”كورونا” في قضاء صور

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 18 سبتمبر 2020 07:19 مساءً - منذ 10 ثواني

اعلنت وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور في بيان، انه بناء لتقرير رئيس طبابة القضاء الدكتور وسام غزال، تم تسجيل اليوم 10 إصابات ب covid_19 مثبتة ومؤكدة مخبريا وجميع الإصابات لمقيمين مخالطين بينهم 4 إصابات من التابعية الفلسطينية.

وتوزعت الإصابات اليوم على النحو التالي :

البص: 3.

معركة: 2.

الرشيدية: 1.

المساكن: 1.

جويا: 1.

ديركيفا: 1.

زبقين” 1.

وعليه فإن عدد المصابين في القضاء إرتفع إلى 751 مصابا توزعوا على الشكل التالي:

177 حالة وافدة ( 3حالات وفاة).

563 حالة محلية (558 حالة من المخالطين ) بينها 100 حالة لمواطنين من التابعية الفلسطينية و18 حالات من التابعية السورية و2 حالات من التابعية العراقية.

108 حالة من قوات الطوارئ الدولية (اليونيفيل).

(12 حالات وفاة محلية)

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وقد تماثل 278 منهم الى الشفاء بشكل تام بعد تسجيل اليوم 6 حالات شفاء اليوم.

واشارت الوحدة الى انها “الجهة الوحيدة المخولة إصدار بيانات عن الواقع والمعطيات الصحية المتعلقة بفايروس كورونا وأعداد المرضى والمتعافيين والحالات المشتبهة وذلك وفق تقرير من رئيس طبابة القضاء، وعليه نأمل من جميع الأهل عدم الإنجرار وراء أي خبر لا يصدر عن هذه الوحدة”.

وبسبب استمرار تزايد أعداد المصابين وفق تقارير وزارة الصحة العامة، نصحت الوحد “جميع القاطنين في قضاء صور الاستمرار بالالتزام التام بعدم الاختلاط وتطبيق كل التعليمات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء وإرشادات وزارة الصحة العامة، لتفادي أية إصابة او ضرر محتمل”.