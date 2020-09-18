لبنان | لا ولادة جديدة للبنان بوجود “حزب الله”

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 18 سبتمبر 2020 07:19 مساءً - منذ دقيقتين

آخر تحديث: 18 - سبتمبر - 2020 7:50 مساءً

كتب إيريك غريمس في “الانترناشيونال بوليسي دايجست”، إن الآثار المروعة لانفجار ميناء بيروت تكشف مدى سوء خذلان لبنان من قبل نظامه السياسي والمجتمع الدولي.

لقد مكن النظام السياسي في البلاد حزب الله، وهو جماعة إرهابية محظورة دولياً، وشجعه على السيطرة تحت ستار تسوية طائفية، تم تجسيدها لأول مرة في القانون عندما أعلن لبنان الاستقلال في عام 1943 وتم تعديلها بموجب اتفاق الطائف في أعقاب الحرب الأهلية. الحقائق واضحة: لا يزال حزب الله الجماعة الطائفية المسلحة الوحيدة التي لا تزال نشطة في لبنان، وقد استخدم هذه القوة لاغتصاب وإفساد سلطات دولة بأكملها لتعزيز طموحاته.

وبالتالي فإن إزالة نفوذ “حزب الله” هي الطريقة الوحيدة التي يمكن للبنان من خلالها التعافي وبناء مستقبل مستقر خال من الفساد الذي أوصله إلى حافة الانهيار. إن نزع سلاح أعضاء حزب الله وإزالتهم من جسد لبنان السياسي هو مكان جيد للبدء. تدعو شخصيات لبنانية مثل بهاء الحريري، نجل رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري، إلى إجراء إصلاحات دستورية كبرى ” تحمي الأقليات وتكرس حقوق وحريات الشعب اللبناني.”

وفي الأسبوع الماضي، اتخذت الولايات المتحدة الخطوات الأولى – على شكل عقوبات مستهدفة-ضد وزراء الحكومة السابقين الذين مكنوا “حزب الله” على حساب الشعب اللبناني وتشكل هذه العقوبات بداية قوية لما يمكن أن يكون لحظة تحول بالنسبة للبنان إذا ما ذهبت مثل هذه الإجراءات إلى أبعد من ذلك. فالشعب اللبناني بحاجة إلى مزيد من العقوبات على الأفراد الذين لهم صلات بالمنظمة. كما أن قيادة الولايات المتحدة تحتاج إلى المتابعة من قبل أعضاء آخرين في المجتمع الدولي كونها ما زالت حتى الآن تعاني من نقص شديد في الأداء.

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لكن العقوبات وحدها لن تحل مشاكل لبنان إذا كان حزب الله لا يزال قادراً على التلاعب بالمشهد السياسي من أجل غاياته الخاصة. دعونا لا ننسى، تم إنشاء النظام من أجل التوزيع المتساوي للقوى بين الفصائل الطائفية المتنافسة. ومع ذلك، في الواقع، هذا النظام هو الذي يرى الآن أن المناصب الوزارية والهيئات الحكومية-وغنائم تلك السلطة-منقسمة وموزعة على أسس طائفية. وعلى الرغم من المحاولات المتكررة للقضاء على الطائفية السياسية، لم يتحقق أي تقدم ملموس.

ولا تزال السيطرة على وزارة المالية محجوزة للجماعات الشيعية. وبالتالي، يحتفظ حزب الله وحلفاؤه بالسيطرة الكاملة على تخصيص الموارد والعقود الحكومية. وقد مكنت السيطرة على وزارة المالية وحدها حزب الله من جمع ثروة هائلة لتمويل أنشطته غير المشروعة.

إنّ النظام الحالي هو ما يساعد ويحرض القادة الشيعة على عرقلة تشكيل حكومة مصطفى أديب. في حين يرفض أشخاص مثل رئيس البرلمان نبيه بري-وهو منصب حكومي آخر مخصص للفصيل الشيعي-التخلي عن السيطرة على وزارة المالية لأي فصيل طائفي آخر. إن الصداع الناجم عن هذا الموقف المعوق هو أن المساعدات الدولية تتوقف على التزام لبنان بخارطة الطريق الفرنسية.

ولأن الفساد منتشر ومستوطن في لبنان، تمكن حزب الله من أخذ بلد بأكمله كرهينة من خلال التلاعب بالنظام السياسي. وقد مكنت الحكومات المتعاقبة ذلك، وقد استرضى المجتمع العالمي حزب الله، الذي يبدو أنه، إن لم يكن راضياً عن الوضع الراهن، فهو غير مبال به.

يجب محاسبة أي شخص قام بتمكين أو نشر نفوذ حزب الله إذا كان لبنان سيزدهر. يجب مساعدة البلاد على تطوير نظام ديمقراطي وعلماني يعمل لصالح الجميع، بغض النظر عن الانتماءات الطائفية.

كان يشار إلى لبنان في السابق باسم باريس الشرق الأوسط ولن يتم استعادة هذا التعبير حتى يتم الاعتراف بانهيار النظام السياسي الحالي.