لبنان | بالصور – تلف 1320 كيلوغراماً من المفرقعات في مرفأ بيروت

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 18 سبتمبر 2020 07:19 مساءً - منذ 38 دقيقة الجيش اللبناني في إطار أعمال الكشف والمسح التي تقوم بها وحدات الجيش في مرفأ بيروت تمّ العثور على 1320 كيلوغراماً من المفرقعات موضبة في 120 علبة كرتونية ومخزنة في أحد العنابر. وعلى الفور قام عناصر فوج الهندسة بازالتها حيث تمّ تلفها والتخلص منها في حقول تابعة للجيش.

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