لبنان | حسن: كلما خففنا اجراءات التعبئة كلما زادت المسؤولية

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 18 سبتمبر 2020 07:19 مساءً - منذ ساعة واحدة

أكد وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن أننا “نطلق نداء للجهات الاممية والدولية التي بدأت تزور دير الصليب من اجل المزيد من التعاون لأننا اتفقنا على تجهيز طبقة للاستشفاء مخصصة للمرضى المصابين بكورونا على نفقة وزارة الصحة العامة باستثناء مباشر مني يوم الاثنين، اضافة الى تجهيز غرفتين للعناية الفائقة بهبة من الوزارة من الصندوق المخصص لكورونا.

ودعا حسن المنظمات الاممية والدولية ايضا للمساعدة لان هذا الصرح، بتعاطيه الوطني والانساني والحس المتقدم لجميع اللبنانيين، يجب ان نكافئه بمد اليد للتعاون من قبل الجميع”.

وأعلن أن “الوزارة ستقدم ايضا ابتداء من صباح غد، مساعدات عبر الجيش اللبناني، اضافة الى المستلزمات الوقائية والادوية، وكل المساعدات ستكون متاحة لدير الصليب في هذه الفترة”.

وحذر حسن من “ارتفاع اعداد المصابين بكورونا خصوصا بعد مرور خمسة ايام من تخفيف قواعد التعبئة العامة”. وقال: “كلما خففنا اجراءات التعبئة كي تعيش وتعتاش الناس، كلما تطلب ذلك مسؤولية اضافية من المجتمع المدني لاتخاذ الإجراءات الوقائية والسلوك الوقائي لاننا نشهد ارتفاعا في أعداد الحالات”.

ووعد بأن يكون الى جانب مستشفى الصليب، وقال: “هذه الزيارة هي للدعم فعليا وليس انشائيا او بخطاب حماسي، انما اود أن أنوه بأدائكم وبمناقبيتكم وبإنسانيتكم ويجب ان نتعاطى في هذه الفترة بهذه الروحية وهذه المسؤولية للحؤول دون الانزلاق الى المجهول، ونحن امام تحد صعب ولكن ما زال هناك امل طالما هناك انسان مسؤول ومؤسسات مسؤولة”.