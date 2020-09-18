لبنان | 500 إصابة بـ”كورونا” منذ شهر شباط في بعلبك الهرمل

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 18 سبتمبر 2020 07:19 مساءً - منذ ساعتين بعلبك - الهرمل أعلن محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر أن “عدد الإصابات الإجمالي في المحافظة منذ شهر شباط بلغ 500 إصابة بفيروس كورونا، منهم 6 وفيات و 201 حالة شفاء و 293 حالة نشطة حتى اللحظة”. وطلب من المواطنين “التقيد بإجراءات الوقاية والتعليمات الصادرة عن وزارة الصحة ووزارة الداخلية حفاظاً على السلامة العامة”.

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