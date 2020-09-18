لبنان | دياب بحث في امتحانات الباكالوريا الفنية ودرس الحلول المناسبة

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 18 سبتمبر 2020 07:19 مساءً - منذ ساعتين امتحانات الباكالوريا الفنية على طاولة دياب بحث رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب ‏مع وفد من الهيئة الإدارية لرابطة أساتذة التعليم المهني والتقني‏ في موضوع شهادات الباكالوريا الفنية “‏BT‏” و”‏TS‏”، ودراسة ‏الحلول ‏المناسبة لإجراء الامتحانات الرسمية بشكل يراعي الطلاب ‏ويضمن احترام التدابير الوقائية في ظل ‏تفشي وباء كورونا. ‏ وضم وفد الهيئة عبد القادر الدهيبي، جورج ‏نصر، هادي الحلبي، فاروق الحركة، لولو كفروني، حسن سرحان، أسامة الحمصي، عبد الرحمن ‏برجاوي، بلال خليل، جوزيف سيسوق، بحضور مستشاري الرئيس حسين قعفراني والياس ‏عساف.‏

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