لبنان | قيادة الجيش توقف متورطين بقتل فتاة قاصر في برج البراجنة

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 18 سبتمبر 2020 04:15 مساءً - منذ 13 ثانية

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

“إلحاقاً ببيانها السابق والمتعلق بقتل فتاة قاصر في منطقة برج البراجنة، أوقفت دورية من مديرية المخابرات بتاريخه، كلاً من (م.س) ونجله (أ.س) المتورطين بجرائم مخدرات وتسهيل دعارة، وخلافات مع الموقوف (ع.س) المتهم بقتل الفتاة القاصر في برج البراجنة.

وتتواصل التحقيقات مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص لكشف ملابسات الجريمة النكراء.”

وكانت قيادة الجيش لفتت في بيانها السابق الى أنه “بتاريخ 15 / 9 / 2020 أوقفت دورية من مديرية المخابرات المواطن (ع.س) في منطقة بئر العبد، لإقدامه على إحراق شقة المواطن (م.س) حيث تمّ العثور داخلها على جثة المواطنة (ز.ح) مواليد 2006، والتي كانت سبباً لخلاف نشب في وقت سابق بين كلٍّ من (ع.س) من جهة و(م.س) ونجله (أ.س) من جهة أخرى في منطقة برج البراجنة.وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص.”