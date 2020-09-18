لبنان | مجلس لبنانيي فرنسا: ملتزمون بإيجاد الحل مع الدول من أجل مساعدة لبنان

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آخر تحديث: 18 - سبتمبر - 2020 4:54 مساءً
مجلس لبنانيي فرنسا.
أعلن مجلس لبنانيي فرنسا COLIF في بيان، أنه “شرح لمجموعة الصداقة البرلمانية الفرنسية اللبنانية الوضع الحالي في لبنان، خلال جلسة استمرت 90 دقيقة أقيمت في مجلس الشيوخ وترأستها رئيسة مجموعة الصداقة الفرنسية اللبنانية السيناتور كريستين لافارد. وشارك فيها مباشرة أو عبر الفيديو 20 عضوا من مجلس الشيوخ ومن الملحقين البرلمانيين”.
وأشار البيان إلى أن “هذه الجلسة سمحت لرئيس مجلس لبنانيي فرنسا جيروم حجار وأمينته العامة باتريسيا قازان ونائب الرئيس رفيق أبو فاضل بعرض وجهات نظرهم بشكل مفصل حول مواضيع عدة تتعلق بلبنان، لا سيما منها الاقتصادية والتعليمية والسياسة المحلية والاجتماعية والعلاقات الخارجية، وكذلك العسكرية. كما قدم عضو الشرف في المجلس القس سعيد أوجيبو شهادته عن الوضع المأسوي الذي يعيشه سكان الجزء المدمر من مدينة بيروت بعد الانفجار المزدوج في 4 آب”.
ولفت إلى أن “أعضاء مجلس الشيوخ تمنوا مستقبلا أفضل للبنان، مستشهدين في ملاحظاتهم بالصداقة القوية التي امتدت لقرون عدة وتوحد فرنسا بلبنان”.
وأكد أن “المجلس ما زال ملتزما إيجاد الحل مع الدول الصديقة للبنان من أجل مساعدته على استعادة حياته الطبيعية وتجنب الهجرة الجماعية لشبابه”.
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