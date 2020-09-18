لبنان | نعمة ينشر على موقع الوزارة خطة اقتصادية لنهوض لبنان

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 18 سبتمبر 2020 04:15 مساءً - منذ 6 دقائق

آخر تحديث: 18 - سبتمبر - 2020 4:48 مساءً

نشر وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال راوول نعمة على الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والتجارة، خطة اقتصادية لنهوض لبنان الاقتصادي والذي أعدها بدعم تقني من برنامج “leri-taf” التابع للسفارة البريطانية ومن البنك الدولي، تهدف إلى بناء اقتصاد منتج ومستدام وتعزيز النمو الشامل والعادل لجميع المواطنين.

وللاطلاع على الخطة على الموقع الالكتروني للوزارة: http://www.economy.gov.lb/ar/announcements/الخطة-الاقتصادية-لنهوض-لبنان-الاقتصادي-من-اعداد-وزير-الاقتصاد-والتجارة.