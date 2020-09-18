لبنان | نعمة ينشر على موقع الوزارة خطة اقتصادية لنهوض لبنان

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آخر تحديث: 18 - سبتمبر - 2020 4:48 مساءً
راوول نعمة
نشر وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال راوول نعمة على الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والتجارة، خطة اقتصادية لنهوض لبنان الاقتصادي والذي أعدها بدعم تقني من برنامج “leri-taf” التابع للسفارة البريطانية ومن البنك الدولي، تهدف إلى بناء اقتصاد منتج ومستدام وتعزيز النمو الشامل والعادل لجميع المواطنين.
وللاطلاع على الخطة على الموقع الالكتروني للوزارة: http://www.economy.gov.lb/ar/announcements/الخطة-الاقتصادية-لنهوض-لبنان-الاقتصادي-من-اعداد-وزير-الاقتصاد-والتجارة.
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