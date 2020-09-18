كتبت أسماء لمنور في الجمعة 18 سبتمبر 2020 04:15 مساءً - منذ ساعة واحدة آخر تحديث: 18 - سبتمبر - 2020 3:57 مساءً الشيخ بهاء الحريري غرّد الشيخ بهاء الدين الحريري على صفحته الرسمية عبر “تويتر” قائلا” “لقد كان العلامة السيد علي الأمين وما زال رمزاً للإعتدال وشخصية لبنانية جامعة عابرة للطوائف ومن يتستر وراء مراهقين قاموا بالإدعاء على السيد علي الأمين هو من يستحق المحاكمة على اثارة النعرات الطائفية ومهاجمة القامات اللبنانية المحترمة”.

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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | بهاء الحريري: من يتستر وراء مراهقين قاموا بالإدعاء على السيد الأمين هو من يستحق المحاكمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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