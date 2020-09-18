لبنان | شركة معمار للهندسة والإنماء تصدر بيانا بعد العقوبات الأميركية عليها

آخر تحديث: 18 - سبتمبر - 2020 3:15 مساءً
شركة معمار للهندسة والإنماء
أصدرت شركة معمار للهندسة والإنماء بياناً بعد العقوبات التي صدرت بحقها إلى جانب شركة “آرش” وجاء فيه:
“يهم إدارة شركة معمار للهندسة والإنماء أن توضح للرأي العام اللبناني، أنها شركة هندسية لبنانية مرخصة منذ العام 1988 ومصنفة وفقا للقوانين مرعية الإجراء. وتعمل في مجال المقاولات في القطاعين العام والخاص وتلتزم المشاريع وفقا للمناقصات والآليات المعتمدة وبكل شفافية وقد حرصت على ان تنجز مشاريعها وفقا لأعلى المعايير الهندسية والإدارية، بما تختزنه من خبرات فريق عملها اللبناني المؤلف من عشرات المهندسين والإداريين، وذلك خلافا لما أوردته الإدارة الأميركية، والتي لا يزال وطننا لبنان يعاني من اثار إعتداءاتها وظلمها وفسادها. وتؤكد الشركة بإذن الله الإستمرار في جهودها لعشرات السنين المقبلة، كما عملت في الأعوام الإثنين والثلاثين الماضية”.
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