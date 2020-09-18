لبنان | بعد بيان شركة “آرش”.. شركة معمار للهندسة والإنماء ترد أيضاً على بيان الخزانة الأمريكية

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 18 سبتمبر 2020 04:15 مساءً - منذ ساعتين

اثر العقوبات الاميركية المفروضة عليها، أصدرت شركة معمار للهندسة والإنماء بياناً جاء فيه:

“يهم إدارة شركة معمار للهندسة والإنماء أن توضح للرأي العام اللبناني، أنها شركة هندسية لبنانية مرخصة منذ العام 1988 ومصنفة وفقا للقوانين مرعية الإجراء. وتعمل في مجال المقاولات في القطاعين العام والخاص وتلتزم المشاريع وفقا للمناقصات والآليات المعتمدة وبكل شفافية وقد حرصت على ان تنجز مشاريعها وفقا لأعلى المعايير الهندسية والإدارية، بما تختزنه من خبرات فريق عملها اللبناني المؤلف من عشرات المهندسين والإداريين، وذلك خلافا لما أوردته الإدارة الأميركية، والتي لا يزال وطننا لبنان يعاني من اثار إعتداءاتها وظلمها وفسادها. وتؤكد الشركة بإذن الله الإستمرار في جهودها لعشرات السنين المقبلة، كما عملت في الأعوام الإثنين والثلاثين الماضية”

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وسبق بيان شركة معمار، بيان من شركة آرش كونسلتينغ جاء فيه: أنه “يهمها أن تبيّن للرأي العام أنها شركة هندسية للدراسات والاستشارات قام بتأسيسها وترخصيها نخبة من المهندسين والاداريين اللبنانيين، كما تم تصنيفها ضمن شركات الدروس الوطنية لدى العديد من الوزارات والمؤسسات الرسمية.

ولفتت الادارة في بيان صادر عن المدير العام للشركة وليد جابر، الى أنها تتعاون مع الوزارات والبلديات والقطاع الخاص بموجب آليات التلزيم القانونية المعتمدة والمناقصات مؤكدّة أنها سجلها حافل بالمشاريع المدروسة على امتداد الوطن.

واستغربت “الشركة قيام الإدارة الأميركية باتهام الشركة بالفساد وتأمين إثراء لبعض الأفراد على حساب الشعب اللبناني، فيما يعلم الجميع ان شركات الدروس تستمر بصعوبة في مواجهة الأوضاع الاقتصادية المتراجعة، والتي سببتها هذه الإدارة الأميركية بموجب سياسة العقوبات والحصار الجائر التي تفرضها على لبنان.”