لبنان | الوزير حمد حسن بحث مع ممثلة “اليونيسف” في دعم طلب لبنان للانضمام إلى “غافي GAVI”

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 18 سبتمبر 2020 01:40 مساءً - منذ 20 دقيقة

إستقبل وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن في مكتبه في الوزارة، ممثلة منظمة الأمم المتحدة للطفولة في لبنان (اليونيسف) يوكي موكو، وتناول البحث دعم طلب لبنان للانضمام إلى التحالف العالمي للقاحات (غافي GAVI) ما يتيح الحصول على اللقاحات، ولا سيما اللقاح ضد وباء كورونا لدى اعتماده بسعر أقل من سعر السوق بنسبة تقارب أربعين في المئة، الأمر الذي يحقق وفرا كبيرا في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية.

ولفتت موكو في تصريح ادلت به إلى أن “البحث تناول التنسيق في شأن اللقاح ضد وباء كورونا، عندما يصبح اللقاح متاحا”.

ورأت ان العمل “يتركز أيضا في هذه المرحلة على تفعيل البرنامج الوطني للتحصين الذي يشمل الأطفال اللبنانيين والمقيمين على الأراضي اللبنانية”.

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وكان الوزير حسن قد أوضح اليوم أن “النسبة المئوية العامة لعدد الوفيات بالمقارنة مع معطيات ​منظمة الصحة العالمية​ هي 1.1 في المئة، وهي 2.7 في المئة عند المتقدمين في العمر”.

وأشار إلى أن “الرادع على نقل العدوى إلى المنزل أمر مهم جداً، ومن لديه الجرأة على مواجهة الواقع الإقتصادي المرير يجب أن يكون لديه جرأة مواجهة الحقيقة بحال نقل العدوى إلى أحد كبار السن”.

وكشف حسن، أن “6 إلى 7 في المئة من الفحوصات التي نقوم بها تكون نتيجتها إيجابية، يجب زيادة عدد الفحوصات المجتمعية، فالمعادلة تقول أن كل حالة مشخصة مقابلها 5 إلى 10 غير مشخصة، جازماً أن “ما يقينا شر الإصابة بالعدوى هو وضع ​الكمامة​”.