لبنان | تسجيل 25 إصابة بكورونا و12 حالة شفاء في منطقة الشرحبيل

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تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا
أعلنت بلدية بقسطا عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا الى 25 اصابة في منطقة الشرحبيل وشفاء 12 حالة، حيث تتم متابعة جميع الحالات والتأكد من إلتزامهم الحجر المنزلي ومن اجراء المخالطين لهم لفحوصات ال PCR.
وأكد رئيس بلدية بقسطا ابراهيم مزهر ان البلدية باشرت بتعقيم كل الاحياء والابنية السكنية حيث ستنتهي هذه العملية خلال 15 يوم، محذرا من تفاقم الامور في حال استمر ارتفاع عدد الاصابات بهذه الوتيرة.
وطالب مزهر المواطنين بالتشدد بتدابير الوقاية خصوصا الارتداء الالزامي للكمامة والتباعد الاجتماعي والابلاغ عن اي إشتباه بحالة كي يتم التعامل معها بسرعة.
وأشار مزهر الى أن لجنة الطوارىء في البلدية تعمل على مدار الساعة لمساعدة المواطنين وتستقبل الاتصالات على الارقام الآتية:
78858180 – 76074101
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