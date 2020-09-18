لبنان | تحقيقات ملف المرفأ.. الاستماع إلى عدد من الوزراء السابقين الأسبوع المقبل

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 18 سبتمبر 2020 01:40 مساءً - منذ 46 دقيقة

يتابع المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت القاضي فادي صوان مسار التحقيقات لتحديد المسؤوليات المباشرة وغير المباشرة التي أدت الى حصول الإنفجار في المرفأ عصر يوم الرابع من آب الفائت.

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وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام، أن صوان يستمع بدءا من الإثنين المقبل، على التوالي، الى إفادات كل من: وزير المالية السابق علي حسن خليل والحالي غازي وزني، وزير الأشغال العامة والنقل الأسبق غازي العريضي، رئيس المجلس الأعلى للجمارك العميد أسعد الطفيلي، عضو المجلس غراسيا القزي، رئيس شعبة المعلومات في الأمن العام العميد منح صوايا، بالإضافة الى مستشار رئيس الحكومة المستقيل خضر طالب.

وكانت مجموعة من ناشطي الحراك المدني قد نفذت ليل أمس وقفة سلمية صامتة أمام منزل القاضي صوان في محلة قرنة شهوان في خطوة داعمة لجهوده من أجل الكشف عن ملابسات الإنفجار ورفضاً لتمييع التحقيق.

يشار الى أن عدد الموقوفين على ذمة التحقيق بلغ حتى الآن 25 والمدعى عليهم 28 شخصاً.