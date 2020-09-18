- 1/2
- 2/2
قوى الأمن الداخلي
أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أنه “ورد إلى مفرزة بعبدا القضائية في وحدة الشرطة القضائية شكوى مقدمة من شخص من الجنسية السورية ضد مجهول لديه حساب على “Facebook” بجرم خطف، حجز حرية، إيذاء، ابتزاز وسرقة.”
وكشفت المديرية في بيان أنه من خلال التحقيق والمتابعة، تمكنت عناصر المفرزة المذكورة من تحديد هوية صاحب الحساب، ويدعى:ج. م. (مواليد عام 1988، سوري) مؤكدة أنه بتاريخ 17-9-2020، جرى استدراجه وتوقيفه.
وقالت في بيان: بالتحقيق معه، اعترف بقيامه بالتواصل عبر الفايسبوك مع شُبّان واستدراجهم الى مكان اقامته في محلة الحدت، بعد إيهامهم بالاشتراك مع آخرَين بممارسة اعمال منافية للحشمة معهم، ولدى خلعهم لملابسهم يعمدون على تصويرهم وابتزازهم وسرقة ما بحوزتهم من أموال وهواتف.
ولفتت المديرية الى أنه “بعملية خاطفة، تمكنت دورية من مفرزة بعبدا القضائية بالتاريخ ذاته من توقيف أحد شركائه في محلة الحدت، ويدعى: -ح. ب. (مواليد عام 1994، لبناني)” مشيرة الى أن “العمل مستمر لتوقيف المتورط الثالث.”
وبناء على إشارة القضاء المختص، عممت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي صورة الموقوفين، طالبة من الذين وقعوا ضحية أعمالهما وتعرفوا عليهما، الحضور إلى مركز مفرزة بعبدا القضائية الكائن في سراي بعبدا خلف قصر عدل بعبدا، أو الاتصال على أحد الرقمين: 921115/05، 468893/05، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | قوى الأمن تعرض صور لشخصين تم توقيفهما قاما بأعمال ابتزاز وخطف وسرقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.