لبنان | جريحة برصاصة طائشة في طرابلس خلال تشييع الحصني

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 18 سبتمبر 2020 12:17 مساءً - منذ 5 دقائق آخر تحديث: 18 - سبتمبر - 2020 1:04 مساءً إصابة سيّدة برصاصة طائشة بالرأس أفاد مندوب “الوكالة الوطنية للاعلام” عن اصابة المدعوة د.ا.ع. برصاصة طائشة في رأسها في منطقة الميناء في طرابلس، خلال تشييع الشاب محمد الحصني الذي غرق في عبارة المهاجرين. ونقلت الجريحة الى مستشفى المنلا للمعالجة، ووضعها الصحي مستقر.

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