لبنان | رئيس الجمهورية عرض مع نجم موضوع العفو الخاص

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رئيس الجمهورية عرض مع نجم موضوع العفو الخاص
استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم وعرض معها موضوع العفو الخاص لعدد من المساجين لمواجهة مسألة الاكتظاظ في السجون والاجراءات الواجب اتخاذها في هذا المجال.
وسيلقي عون قرابة الخامسة والنصف من بعد ظهر اليوم بتوقيت بيروت، كلمة لبنان في مؤتمر التنمية المستدامة في الامم المتحدة الذي ينعقد عن بعد عبر تقنية الفيديو، نتيجة الأوضاع الصحية وانتشار وباء “كورونا”.
وسيركز الرئيس عون في كلمته على التحديات التي يواجهها لبنان في المرحلة الراهنة وتداعيات الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت في 4 آب الماضي.
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