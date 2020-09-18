لبنان | استدعاءات جديدة في ملف المرفأ الأسبوع المقبل

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 18 سبتمبر 2020 12:17 مساءً - منذ 38 دقيقة

تابع المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت القاضي فادي صوان مسار التحقيقات لتحديد المسؤوليات المباشرة وغير المباشرة التي أدت الى حصول الإنفجار في المرفأ عصر يوم الرابع من آب الفائت.

ومن المقرر أن يستمع صوان بدءا من الإثنين المقبل، على التوالي، الى إفادات كل من: وزير المالية السابق علي حسن خليل والحالي غازي وزني، وزير الأشغال العامة والنقل الأسبق غازي العريضي، رئيس المجلس الأعلى للجمارك العميد أسعد الطفيلي، عضو المجلس غراسيا القزي، رئيس شعبة المعلومات في الأمن العام العميد منح صوايا، بالإضافة الى مستشار رئيس حكومة تصريف الأعمال خضر طالب.

وكانت مجموعة من ناشطي الحراك المدني قد نفذت ليل أمس وقفة سلمية صامتة أمام منزل القاضي صوان في محلة قرنة شهوان في خطوة داعمة لجهوده من أجل الكشف عن ملابسات الإنفجار ورفضاً لتمييع التحقيق.

يشار الى أن عدد الموقوفين على ذمة التحقيق بلغ حتى الآن 25 والمدعى عليهم 28 شخصاً.