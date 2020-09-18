لبنان | بالأرقام: الوزير “حمد حسن” يكشف تطورات كورونا في لبنان

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 18 سبتمبر 2020 12:17 مساءً - منذ ساعة واحدة

أكّد ​وزير الصحة​ في ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ ​حمد حسن​، أنه “ليس لنا قدرة على إتباع الأسلوب السابق في مواجهة ​فيروس كورونا​، ونحن كنا نقاوم إنتشار التفشي، الخطة الآن هي الحد من إنتشار الفيروس لأنه أصبح أمراً واقعاً”، ودعا حسن، “كل المرجعيات إلى التعاطي ضمن خطة الوزارة، أي الترصد والتقصي وأخذ العينات”.

وشدّد على أنه “بوعينا وتعاطينا المسؤول مع إختلاف مدى الإنضباط والإلتزام من مجتمع الى آخر ومن منطقة الى أخرى، أقول أننا في وضع مقبول ولكننا بحاجة الى وعي وإنضباط أكثر، لأن التحدي الاقتصادي والظروف الصعبة تحتم علينا التعايش”.

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وأوضح حسن، أن “النسبة المئوية العامة لعدد الوفيات بالمقارنة مع معطيات ​منظمة الصحة العالمية​ هي 1.1 في المئة، وهي 2.7 في المئة عند المتقدمين في العمر”.

وأشار إلى أن “الرادع على نقل العدوى إلى المنزل أمر مهم جداً، ومن لديه الجرأة على مواجهة الواقع الإقتصادي المرير يجب أن يكون لديه جرأة مواجهة الحقيقة بحال نقل العدوى إلى أحد كبار السن”.

وكشف حسن، أن “6 إلى 7 في المئة من الفحوصات التي نقوم بها تكون نتيجتها إيجابية، يجب زيادة عدد الفحوصات المجتمعية، فالمعادلة تقول أن كل حالة مشخصة مقابلها 5 إلى 10 غير مشخصة، جازماً أن “ما يقينا شر الإصابة بالعدوى هو وضع ​الكمامة​”.