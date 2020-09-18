لبنان | المجذوب استقبل السفير القطري وتابعا الهبة القطرية للقطاع التعليمي

المجذوب استقبل السفير القطري
إستقبل وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال طارق المجذوب، سفير قطر محمد حسن جابر الجابر يرافقه القنصل القطري أحمد العبيدلي، وتناول البحث متابعة الإجراءات والمراسلات لتنفيذ الهبة القطرية الهادفة إلى الإسهام بجزء كبير من ترميم وتأهيل المدارس الرسمية المتضررة من انفجار مرفأ بيروت.
وعبر الوزير المجذوب عن الشكر والتقدير للموقف القطري تجاه لبنان في النكبة التي أصابت العاصمة بانفجار المرفأ، وأكد “حاجة لبنان إلى تسريع تنفيذ الهبة، سيما وأننا على أبواب عام دراسي، فيما يحتاج آلاف التلامذة إلى تأهيل مدارسهم ليعودوا إليها ويتابعوا الدراسة فيها”.
وأكد السفير القطري بدوره على توجيهات أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بالوقوف إلى جانب لبنان ودعمه في مجالات متنوعة وخصوصا في القطاع التربوي.
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