لبنان | الأجواء الحارة مستمرة.. وهذا موعد الأجواء الخريفية وانهفاض درجات الحرارة

توقعات الطقس
يستمر الطقس الصيفي الحار قليلاً اليوم وفي اليومين المقبلين، لتنخفض الحرارة بدءاً من مطلع الاسبوع مع طقس شبه خريفي خفيف مع بعض الأمطار المحلية منتصف الاسبوع.
الجمعة :
١- الحرارة ساحلاً بين ٢٦ و ٣٣ درجة، بقاعا بين ١٧ و ٣٨ درجة وعلى ال ١٠٠٠م بين ٢٠ و ٢٩ درجة
٢- الأجواء مشمسة يتخللها بعض السحب
٣- الرياح غربية ٢٠ الى ٣٠ كم/س
٤- الرطوبة ٧٠٪ ساحلا
٥- الضغط الجوي ١٠١٣ hpa
٦- الرؤية جيدة
٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٩ درجة.
السبت: طقس صيفي حار والحرارة مستقرة نسبياً وتنخفض بقاعاً وتسجل : ساحلا بين ٢٤ و ٣٣ درجة ، بقاعاً بين ١٥ و ٣٥ درجة وعلى ال ١٠٠٠م بين ١٩ و ٢٩ درجة فيما الأجواء قليلة السحب والرياح غربية
الأحد:طقس صيفي حار قليلاً والحرارة مستقرة نسبياً ساحلا وتنخفض جبلاً وتسجل : ساحلا بين ٢٤ و ٣٢ درجة ، بقاعاً بين ١٥ و ٣٥ درجة وعلى ال ١٠٠٠م بين ١٩ و ٢٨ درجة فيما الأجواء قليلة السحب والرياح غربية
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