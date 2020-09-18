لبنان | الأجواء الحارة مستمرة.. وهذا موعد الأجواء الخريفية وانهفاض درجات الحرارة

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 18 سبتمبر 2020 10:19 صباحاً - منذ 7 ثواني

يستمر الطقس الصيفي الحار قليلاً اليوم وفي اليومين المقبلين، لتنخفض الحرارة بدءاً من مطلع الاسبوع مع طقس شبه خريفي خفيف مع بعض الأمطار المحلية منتصف الاسبوع.

الجمعة :

١- الحرارة ساحلاً بين ٢٦ و ٣٣ درجة، بقاعا بين ١٧ و ٣٨ درجة وعلى ال ١٠٠٠م بين ٢٠ و ٢٩ درجة

٢- الأجواء مشمسة يتخللها بعض السحب

٣- الرياح غربية ٢٠ الى ٣٠ كم/س

٤- الرطوبة ٧٠٪؜ ساحلا

٥- الضغط الجوي ١٠١٣ hpa

٦- الرؤية جيدة

٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٩ درجة.

السبت: طقس صيفي حار والحرارة مستقرة نسبياً وتنخفض بقاعاً وتسجل : ساحلا بين ٢٤ و ٣٣ درجة ، بقاعاً بين ١٥ و ٣٥ درجة وعلى ال ١٠٠٠م بين ١٩ و ٢٩ درجة فيما الأجواء قليلة السحب والرياح غربية

الأحد:طقس صيفي حار قليلاً والحرارة مستقرة نسبياً ساحلا وتنخفض جبلاً وتسجل : ساحلا بين ٢٤ و ٣٢ درجة ، بقاعاً بين ١٥ و ٣٥ درجة وعلى ال ١٠٠٠م بين ١٩ و ٢٨ درجة فيما الأجواء قليلة السحب والرياح غربية