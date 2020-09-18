لبنان | الراعي: مدعوون لمواجهة الرياح العاصفة بمجتمعاتنا

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 18 سبتمبر 2020 10:19 صباحاً - أشار البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي الى ان “الوجود المسيحي في هذا الشرق بات مقلصاً ورسالته محدودة وسكن الخوف قلوب المسيحيين وعلينا ألا ننسى كلام المسيح وألا نخاف”.

واضاف اننا “مدعوون لمواجهة الرياح التي تعصف بمجتمعاتنا”. وقال “الرب يحمينا من خلال صمودنا بالإيمان والرجاء من دون خوف وهذه كانت رسالة المسيحيين منذ البدايات”.

ولفت الراعي، خلال اجتماع اللجنة التنفيذية لكنائس الشرق الأوسط الى ان “الرياح الشديدة والامواج تعكس ما في داخل الانسان من انانية ومصالح شخصية تحجب عنه خير الكنيسة العام”.

وأضاف، “نسألك يا رب ان تقود أوطاننا وشعبنا الى الأمان”.