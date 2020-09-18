لبنان | قضاء زغرتا يسجل 23 إصابة جديدة بفيروس كورونا

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 18 سبتمبر 2020 10:19 صباحاً - منذ 3 دقائق إصابات جديدة بفيروس كورونا أعلنت خلية متابعة ازمة كورونا في قضاء زغرتا، عن “تسجيل 23 حالة ايجابية جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية”، موزعة على الشكل الاتي: زغرتا : 6

رشعين : 1

ارده : 7

مجدليا : 7

الفوار : 1

صخرة : 1 وجددت الخلية التأكيد على “وجوب التشدد في تطبيق الإجراءات الوقائية، منعا لتفشي الفيروس وحفاظا على السلامة العامة”.

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