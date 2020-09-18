لبنان | اللواء محمد خير ناشد المعنيين العمل على انقاذ مهاجرين مفقودين

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 18 سبتمبر 2020 10:19 صباحاً - منذ 19 دقيقة

آخر تحديث: 18 - سبتمبر - 2020 11:11 صباحًا

بعد الفاجعة التي تعرض لها عدد من العوائل اللبنانية، بعد أن فقدوا أفراد عائلاتهم وأحبتهم في رحلة الموت إلى قبرص، لا زالت الحكومة شبه غائبة عن اتخاذ الإجراءات اللازمة والضرورية لهذه الفاجعة.

واليوم ناشد الأمين العام للهيئة العليا للاغاثة اللواء الركن محمد خير وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال شربل وهبة وكل الإدارات الرسمية المختصة “أن تعمل على انقاذ مهاجرين لبنانيين من أبناء مدينة طرابلس غادروا أرضهم بحثا عن لقمة عيش كريمة بالمركب الذي غرق بين قبرص ولبنان”.

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وأكد في بيان “بذل كل الجهود والتواصل مع الدول المحيطة لإنقاذهم والبحث عنهم وإعادتهم بكرامتهم الى وطنهم والوقوف الى جانبهم وجانب عائلاتهم”.

من جهته أكد الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب أسامة سعد عبر حسابه على “تويتر”: “عبرة الموت في عبارة الموت، من الموت إلى الموت فروا. من اللارغيف، من اللامدرسة، من اللادواء، من اللاأمن، من اللاأمل، فروا وفروا. مات الحاكم، مات في بيروت ومات في الميناء، وكان قد مات من قبل مرارا وتكرارا. عندنا الحاكم يحكم وإن مات الحاكم والموت سيان”.

وكانت مدينة طرابلس قد شهدت أيضاً حادثة مشابهة منذ أسبوعين لهجرة عائلات بطريقة غير شرعية من منطقة الميناء في طرابلس باتجاه قبرص أملا بالوصول إلى أوروبا، حيث قامت السلطات القبرصية بإعادة الشبان الذين بلغ عددهم عشرات وكان بينهم نساء وأطفال إلى لبنان.