لبنان | تكتل لبنان القوي يتقدم بطلب الى الرئيس بري لعقد جلسة تشريعية قريبة

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تكتل لبنان القوي
أعلن النائب إدكار طرابلسي أن نواب من تكتل “لبنان القوي” طالبوا رئيس مجلس النواب نبيه برّي بعقد جلسة تشريعية قريبة من اجل اقرار سلة قوانين مقترحة من قبلهم في شأن تداعيات كارثة انفجار مرفأ بيروت.
وقال طرابلسي في تغريدة: تمنّى النواب عقد الجلسة سريعاً خوفاً من تفاقم الازمات الاقتصادية والمعيشية والاجتماعية من جراء الكارثة، مع اقتراب فصل الشتاء.
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