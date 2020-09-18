لبنان | ضحية أخرى للسلاح المتفلت.. وفاة البطل الرياضي محمد عطوي

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 18 سبتمبر 2020 09:13 صباحاً - منذ 25 دقيقة

بعد شهر تقريبا، على إصابة الرصاص الطائش المتفلت للاعب نادي الانصار والتضامن صور والاخاء الاهلي عاليه سابقًا محمد عطوي برصاصة طائشة في رأسه في الكولا، مكث على إثرها في المستشفى طوال هذه المدة في حلة صحية حرجة وهو يصارع الموت. ليستيقظ محبو البطل الرياضي اليوم الجمعة على خبر وفاة النجم الخلوق محمد عطوي.

‏محمد عطوي ضحية السلاح المتفلت لم يسجل هدفاً هذه المرة بل الرصاص الطائش قتله بعد شهر من الصراع بين الحياة والموت..

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ونعى نادي الأنصار، في بيان، عبر صفحته في “فايسبوك” عطوي: “بمزيد من الأسى واللوعة تنعي إدارة نادي الانصار أحد أبنائها اللاعب محمد عطوي. وهي وإذ تعتبره ليس فقط خسارة لعائلته الصغيرة بل خسارة لنادي الأنصار لما يمثّله اللاعب الراحل في قلوب الأنصاريين الذين عرفوه قائداً في الملعب خلوقاً مهذّباً أعطى للأنصار الكثير”.

وتقدّم نادي الأنصار “إلى عائلته بأحر التعازي سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يدخله فسيح جنانه وان يلهم أهله الصبر والسلوان.”

وختم بيان النادي: “ابن الثانية والثلاثين عاماً، والذي يعتبر من اللاعبين المميزين في كرة القدم اللبنانية سلم الروح صباح اليوم، في مستشفى المقاصد بيروت”.