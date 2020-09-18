لبنان | عام دراسي غامض.. ومصير آلاف المعلمين المصروفين لم يزل عالقاً

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 18 سبتمبر 2020 09:13 صباحاً - منذ 35 دقيقة

مع اقتراب بدء العام الدراسي الجديد لا يزال ملف المعلمين المصروفين عالقاً من دون إيجاد آلية لحل لعدد كبير جداً من المعلّمين والموظّفين الذين تم صرفهم من عدد من المدارس الخاصّة التي بدأت تتهاوي من أواخر العام الدراسي الماضي.

وكان وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال طارق المجذوب قد وعد قبل شهرين بمتابعة قضية المعلمين الذين تعرضوا للصرف من عدد من المدارس الخاصة أو الذين تعرضوا للضغوط لتقديم استقالاتهم ، والتقى نقيب المعلمين رودولف عبود هلى رأس وفد منهم ، واستمع إلى مطالبهم التي كانوا عبروا عنها في لقاء سابق وهي استمرار الضمان الصحي وإمكان الإفادة من التقاعد بتعديل القانون وتوفير العمل حيث يمكن ذلك.

أما في آخر الأرقام المسجّلة حتّى شهر أيلول، يكشف عضو لجنة الفيزياء في مركز البحوث رمزي بطيش، في حديث لموقع mtv، أنّ “عدد المعلّمين المصروفين من وظائفهم في المدارس والمؤسسات التعليميّة الخاصّة تجاوز الـ5 آلاف معلّم، وهو رقم يشكّل مشكلة كبيرة على صندوق التعويضات في ظلّ الشحّ المالي في الدولة”.

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أمّا عن الأعباء الماليّة التي تتكبدها المدارس في ظلّ هذه الأزمة، فيرى أنّه “كان يُمكن وضع خطّة نحتمل من خلالها هذه الأعباء بشكل جماعيّ، كمعلّمين وإدارات مدارس معاً”، مُشيراً إلى أنّ “هناك مساعدات ماليّة من دول عدّة للمدارس، كما من السفارة البابويّة، وخصوصاً للمدارس الفرنكوفونيّة، ويُمكن البناء عليها، إلاّ أنّنا لا نعرف أين هي حتّى الآن”.

ويلفت بطيش إلى أنّ “جزءاً من أزمة المدارس تكمن في انعدام النشاطات، سيّما على مستوى تعليم المواد، وهو ما يزيد الأمور صعوبةً على مستوى التعليم الإلكتروني عن بُعد”، مُفيداً بأنّ “المدارس الخاصة كانت تُدرك مسار الأزمة الذي سنصل إليه وكان عليها، أقلّه، توفير الضمانات اللازمة للمعلّمين وطرح مشاريع قوانين تحميهم واتّخاذ قرارات سريعة وإستباقيّة تفادياً للوضع الحالي، كي لا يقع المعلّمون ضحيّة الأزمة”.

أكثر من 5 آلاف معلّم مصروف من وظيفته على أبواب عامٍ دراسيّ لا يعلم أحد أيّ مصيرٍ كُتِبَ له.