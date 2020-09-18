لبنان | فرنسا لأديب: تريّث ولا تعتذر

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 18 سبتمبر 2020 01:15 صباحاً - منذ ساعة واحدة

قرّر الرئيس المكلف تشكيل الحكومة مصطفى أديب، بعد اجتماع برئيس الجمهورية ميشال عون، التريث في الاعتذار عن عدم قدرته على تشكيل مثل هذه الحكومة.

وعزت مصادر سياسية لصحيفة “العرب اللندنية” “تريُّث” أديب إلى طلب فرنسي؛ إذ لا تزال باريس، التي تجري اتصالات مع طهران، تعتقد أن في الإمكان جعل حزب الله يتّخذ موقفا أكثر مرونة تجاه تشكيل حكومة جديدة، خصوصا أن قراره في طهران وليس في بيروت.

وكشف مصدر قريب من مصطفى أديب أن قصر الإليزيه اتصل به وهو في طريقه إلى قصر بعبدا طالبا منه التريث، علما أن رسالة الاعتذار كانت في جيبه.

وجاء “تريّث” أديب على الرغم من اكتشافه أنّه عاجز عن تحقيق أي خطوة إلى الأمام في ضوء إصرار “الثنائي الشيعي” (حركة أمل وحزب الله) على تسمية الوزراء الشيعة في الحكومة وعلى أن يكون موقع وزير المال من نصيب وزير شيعي، وذلك بما يخالف المبادرة الفرنسية التي سبق للثنائي القبول بها.