لبنان | الجيش ضبط سيارة مسروقة في الهرمل

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 18 سبتمبر 2020 01:15 صباحاً - منذ ساعتين الجيش اللبناني ضبطت مديرية المخابرات، بالتعاون مع وحدات الجيش اللبناني في محلة ابش شمال قضاء الهرمل سيارة مسروقة كانت تحاول اجتياز الحدود باتجاه سوريا من خلال احد المعابر غير الشرعية. واستطاع السائق الفرار وقام الجيش بنقلها الى احد المراكز العسكرية، تمهيدا لتسليمها لأصحابها بعد مراجعة القضاء المختص.

وقد تمكنت مخابرات الجيش من توقيف 9 سارقين خلال اسبوع يتوزعون على جنسيات مختلفة.

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