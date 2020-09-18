لبنان | بلدية حارة صيدا: ارتفاع عدد المصابين في البلدة الى 18

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 18 سبتمبر 2020 01:15 صباحاً - منذ 3 ساعات صيدا ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا في حارة صيدا التراكمي الى 18 حالة ايجابية بعد تسجيل اصابة جديدة بالعدوى. وطلبت البلدية المعنيون من “كل من قام بمخالطة المصاب منذ مدة أسبوع ولغاية اليوم التواصل على الخط الساخن من أجل إجراء فحص ال pcr على الأرقام التالية:-03533893 -03671155.

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