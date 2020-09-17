لبنان | مسؤول في الخارجية الاميركية: حزب الله أنشأ مخابئ لنيترات الأمونيوم في كل أنحاء أوروبا

كتبت أسماء لمنور في الخميس 17 سبتمبر 2020 10:18 مساءً - منذ 13 دقيقة

آخر تحديث: 17 - سبتمبر - 2020 10:48 مساءً

أفاد موقع thenational.ae ان مسؤولاً في وزارة الخارجية الأميركية كشف أنّ “حزب الله يهرب متفجرات، بما في ذلك نيترات الأمونيوم، إلى أوروبا حيث يمتلك شبكة من المخازن والمخابئ”، بحسب ما

وصرح السفير ناثان سيلز، منسق مكافحة الإرهاب في وزارة الخارجية الأميركية للصحافيين “اليوم تكشف الحكومة الأميركية النقاب عن معلومات جديدة حول وجود حزب الله في أوروبا. منذ العام 2012، أنشأ حزب الله مخابئ نيترات الأمونيوم في كل أنحاء أوروبا من خلال نقل مجموعات الإسعافات الأولية التي تحتوي على المادة. واليوم، يمكنني الكشف عن نقل هذه المخابئ عبر بلجيكا إلى فرنسا واليونان وإيطاليا وإسبانيا وسويسرا”.

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وتابع “يمكنني أيضاً أن أكشف عن اكتشاف أو تدمير مخابئ كبيرة لنيترات الأمونيوم في فرنسا واليونان وإيطاليا. ولدينا الأسباب للاعتقاد بأن هذا النشاط لا يزال مستمرًا”.

كما قال سيلز أنّه “اعتباراً من العام 2018، كانت مخابئ نيترات الأمونيوم لا تزال محل شك في كل أنحاء أوروبا، وربما في اليونان وإيطاليا وإسبانيا”، موضحًا أنّ “الخطوة التي اتخذها حزب الله قادرة على شن هجمات إرهابية”.

وقال: “حزب الله يخزن هذه الأسلحة في مكانها حتى يتمكن من شن هجمات إرهابية كبيرة كلما رأى أسياده في طهران ذلك ضرورياً”، مضيفًا: “هذا ليس ما تتوقعونه من منظمة سياسية، لكنه بالضبط ما تتوقعونه من منظمة إرهابية”.

وأكّد سيلز أنّ “حكومة الولايات المتحدة تحث الحكومات الأوروبية على إنهاء التمييز بين الجناحين السياسي والعسكري لحزب الله وتصنيف الحزب على أنه جماعة إرهابية”، مشيرا إلى أنّ المملكة المتحدة وألمانيا وهولندا وليتوانيا اتخذت مثل هذه الخطوة بينما لا يزال الاتحاد الأوروبي وفرنسا يفرقان بين الجناحين.