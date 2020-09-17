لبنان | التقرير اليومي لمستشفى الحريري

كتبت أسماء لمنور في الخميس 17 سبتمبر 2020 10:18 مساءً - منذ 26 دقيقة مستشفى رفيق الحريري الحكومي أفاد التقرير اليوم الصادر عن مستشفى رفيق الحريري الجامعي، بأن: – عدد الفحوص التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال الساعات ال24 الماضية هو: 657 فحصا.

– عدد المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 79.

– عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا خلال الساعات ال24 الماضية: 20.

– عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال الساعات ال24 الماضية: 3.

– مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 420 حالة شفاء.

– عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 2.

– عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 25.

– حالات وفاة: 1″.

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