لبنان | منظمات وهيئات دعت إلى تحقيق نزيه وحيادي في انفجار المرفأ

كتبت أسماء لمنور في الخميس 17 سبتمبر 2020 10:18 مساءً - منذ ساعة واحدة

دعا كل من “أبعاد – مركز الموارد للمساواة بين الجنسين”، “الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات”، “الصوت الثالث لأجل لبنان”، “المركز الدولي للعدالة الانتقالية”، “المعهد العربي للمرأة”، “الهيئة اللبنانية للتاريخ”، “حركة السلام الدائم”، “دار السلام”، “شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية”، “لجنة أهالي المخطوفين والمفقودين في لبنان”، “لنعمل من أجل المفقودين”، “محاربون من أجل السلام”، “مركز الدراسات اللبنانية”، “منتدى خدمة السلام المدنية”، و”مؤسسة أديان” في بيان، إلى “تحقيق نزيه وحيادي ومستقل في انفجار 4 آب وتقديم الدعم المجدي للجهود المتواصلة والرامية إلى كشف حقيقة ملابسات الانفجار وتوثيق الأضرار التي ألحقها وحماية حق الضحايا في التماس جبر ضرر في المستقبل”.

وطالب البيان ب”إعادة النظر في نطاق الحصانة الواسعة التي يتمتع بها حاليا الوزراء والنواب”، داعيا إلى “الانتقال إلى نظام سياسي غير طائفي يعزز العدالة ويضمن إقرار المحاسبة والتمسك بها على مختلف المستويات، والتنفيذ الفوري للتدابير التي من شأنها تعزيز استقلالية الجهات القضائية والأمنية وتحسين فعاليتها بحيث تمتثل للمعايير الدولية”.

وشدد على “ضرورة إقرار تشريعات الإصلاح السياسي كإقرارِ قانون انتخابي جديد وقانون جديد يرشد عمل الأحزاب السياسية وغيرها من القوانين بحسب ما تقتضيه الحاجة، لا تكون مبنية على نظام طائفي أو مذهبي وتمنح المواطنين جميعهم مساواة تامة في الحقوق والواجبات”، داعيا إلى “وضع خطة شاملة من أجل التصدي للأزمتين الاقتصادية والمالية، والاحترام الكامل لحرية التعبير والتجمع، واعتماد إصلاحات إضافية، بما فيها إصلاح النظام التعليمي، وإطلاق مبادرات فاعلة تعمم قيم التسامح واحترام المساواة في الحقوق بصرف النظر عن المذهب أو النوع الاجتماعي أو الطائفة أو غير ذلك من الفروق”.

ودعا إلى “تعزيز النقاش حول المواطنة الفاعلة في لبنان ومعناها، بما في ذلك تفعيل حوار وطني متعدد المستويات يتناول الإصلاح السياسي وغيره من وسائل تعزيز الديموقراطية والعدالة وحقوق الإنسان والمساواة”.